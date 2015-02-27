Новые правила ЖКХ с 1 мая затронут воду канализацию и отопление

Новые правила коснутся тех, у кого не установлены счетчики. Объемы воды, канализации и отопления будут пересчитаны с учетом количества проживающих или площади квартиры.

В России с мая 2026 года меняются уровни потребления коммунальных ресурсов, включая холодную и горячую воду, водоотведение и отопление. Новые правила в первую очередь затронут граждан, которые не пользуются индивидуальными приборами учета. Для них объемы потребления будут рассчитываться исходя из количества зарегистрированных в квартире жильцов или из квадратных метров — в зависимости от режима отопления.

В некоторых регионах уже повышены нормативы на холодную и горячую воду. В перечень услуг добавили также расходы на общедомовые нужды: уборку подъездов, освещение мест общего пользования и другое. Управляющие компании обязаны произвести перерасчет по новым правилам. Жильцам советуют внимательно проверять квитанции.

Эксперты в сфере жилищно-коммунального хозяйства рекомендуют собственникам заранее проверить исправность счетчиков и убедиться, что управляющая компания верно указала количество проживающих. Самый надежный способ сэкономить на коммунальных платежах — установить индивидуальные приборы учета.

Ранее мы сообщили о том, что бюджет Петербурга сохранил 6,3 млрд рублей благодаря работе КСП в 2025 году.

