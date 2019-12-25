С Байконура стартовала новая ракета "Союз-5" в рамках летно-конструкторских испытаний

Ракета-носитель среднего класса "Союз-5" стартовала с космодрома Байконур. Об этом сообщили в "Роскосмосе". Это первый пуск ракеты нового поколения в рамках летно-конструкторских испытаний. Запуск состоялся 30 апреля в 21:00 по московскому времени с 45-й площадки Байконура.

Первая и вторая ступени ракеты отработали в штатном режиме. Они успешно вывели габаритно-массовый макет на заданную суборбитальную траекторию. Макет затем приводнился в заранее определенном районе Тихого океана, который был закрыт для судоходства и авиации.

"Союз-5" разработали в самарском Ракетно-космическом центре "Прогресс". Ракета двухступенчатая с последовательным расположением ступеней. Среди ее главных достоинств — экономичность выведения грузов, возможность выводить вдвое больше полезной нагрузки (до 17 тонн) и высокая точность доставки. На первой ступени установлен жидкостный ракетный двигатель РД-171МВ (НПО "Энергомаш"), на второй — РД-0124МС (КБХА). Стартовый комплекс "Байтерек" отличается высокой степенью автоматизации предстартовой подготовки. Ракета использует экологически безопасные компоненты топлива.

Ранее на портале "Госуслуги" открылся прием заявок в отряд космонавтов. Новый сервис запустили к годовщине первого полета человека в космос. Подать заявку можно до 30 июня 2026 года. К кандидатам предъявляются требования: российское гражданство, возраст до 35 лет, определенные антропометрические данные и высшее образование. Успешным кандидатам предложат заключить трудовой договор с Центром подготовки космонавтов.

Ранее в Минобороны сообщили, что операторы БПЛА уничтожили замаскированную станцию Starlink.

