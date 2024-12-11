Задача реализована "Днепром" в ходе СВО.

Операторы российских беспилотников из разведывательного батальона группировки войск "Днепр" уничтожили замаскированную станцию спутниковой связи Starlink Вооруженных сил Украины, находившуюся на ореховском направлении в Запорожской области. Соответствующее заявление сделал журналистам местный командир роты с позывным "Колибри".

После обнаружения цели, замаскированной в заброшенной застройке, оператор дрона передал координаты на командный пункт. На уничтожение цели был направлен ударный дрон, оператор которого точным сбросом поразил станцию спутниковой связи Starlink противника, лишив его возможности оперативного управления подразделением. речь "Колибри"

Офицер указал на то,что в настоящее время дроны как FPV, так и БПЛА, работающие на оптоволокне, становятся одним из ключевых компонентов противодействия врагу на поле боя. В частности, чтолкновения с противником в стрелковом бою минимизированы, потому что основном работает артиллерия, работа которой корректируется при помощи коптеров с воздушного пространства. Дополнительно веннолужащие занимаются разминированием троп идет с помощью операторов БПЛА".

Выдаются постоянно современные средства РЭБ, "Капюшоны" для пеших войск, для техники, которые давят каналы управления дронов. речь "Колибри"

ТОС-1А "Солнцепек" и дроны уничтожили опорный пункт ВСУ в Харьковской области.

Фото и видео: Минобороны России