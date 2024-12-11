Задача выполнена "Западом" в ходе СВО.

Российский расчет тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек", а также операторы ударных беспилотников уничтожили серией ударов с термобарическими зарядами опорный пункт с живой силой Вооруженных сил Украины, расположенный на территории Харьковской области. Соответствующее заявление сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны сделали через социальные сети. В профильном ведомстве уточнили, что боевая задача реализована силами разведывательного подразделения 47-й танковой дивизии 1-й гвардейской танковой армии при "Западной" группировке войск в ходе проведения специальной военной операции.

Операторы ударных БПЛА с системой сбросов боеприпасов настигли убегающую группу противника и поразили ее точными попаданиями. пресс-служба Минобороны России

Минобороны также опубликовало видео объективного контроля, на котором можно наблюдать успешную работу российской армии.

Пленный солдат ВСУ назвал показухой обучение у американских инструкторов.

Фото и видео: Минобороны России