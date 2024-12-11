Пленный солдат ВСУ назвал показухой обучение у американских инструкторов

Евгений Лось вспомнил истории о побеге новобранцев.

Пленный украинский военнослужащий Евгений Лось рассказал российским представителям во время допроса о том, что американские инструкторы, у которых он проходил подготовку в Германии, не представляют себе реалий современного регионального конфликта. В комментарии относительно зарубежного обучения иностранец указал, что перед отправкой в зону боевых действий он лично проходил обучение на военной базе НАТО, расположенной в ФРГ. Однако там специалисты подходили к подготовке солдат лишь формально. Известно, что тренировками новобранцев занимались инструкторы первой кавалерийской дивизии США. .

Они даже понятия не имели к чему нас готовить. У них просто была программа, по которой нас готовили. Они для себя галочку ставили, чтобы начальство их поблагодарило и сказало "все окей", и нам чтобы начальство то же самое сказало. Короче – показуха. Евгений Лось, военнопленный

Украинец добавил, что что мобилизованные украинцы регулярно бежали с военной базы в Германии. Евгений Лось говорил о том, что видел такую ситуацию, когда на утро автомат остался стоять, оператора за ним не оказалось. Также украинец вспомнил о случае, когда двое солдат сбежали. Они пошли в полицию просить политического убежища, но их отправили назад.

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Фото и видео: Минобороны России