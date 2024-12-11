Минобороны предложило изменить категории годности для некоторых болезней

Отмечается, что многие изменения будут относиться только к контрактникам.

Минобороны РФ предложило изменить категории годности для некоторых болезней. Об этом говорится в проекте постановления правительства РФ на официальном сайте проектов нормативных правовых актов.

В документе отмечается, что для призывников, у которых есть сифилис, предлагается поменять категорию с "ограниченно годен" на "годен с незначительными ограничениями". Кроме того, Минобороны предлагает изменить категории для граждан, страдающих шизофренией, невротическими расстройствами, гипертонией, посттравматическими и послеоперационными дефектами костей черепа. Отмечается, что многие изменения будут относиться только к контрактникам.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы гаубиц "Мста-С".

Фото: pxhere.com