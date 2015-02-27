Россиянам объяснили, почему можно потолстеть от питьевой воды со вкусом

Главный технолог компании "Новотерская" Виктория Манаенко рассказала, что вода со вкусом и витаминами не помогает похудеть, а наоборот, может вести к набору веса из-за подсластителей и консервантов.

Все больше людей отказываются от сладкой газировки в пользу воды со вкусом или витаминами. Возникает ощущение, что такой продукт помогает контролировать вес. Однако на практике ситуация часто оказывается противоположной. Об этом "Газете.Ru" рассказала главный технолог минеральной и питьевой воды "Новотерская" Виктория Манаенко.

Эксперт объяснила, что в большинстве случаев это напитки с добавками — подсластителями, ароматизаторами и консервантами. Даже если на упаковке указано "без сахара", внутри могут находиться заменители, которые влияют на организм не менее активно. Подсластители усиливают вкус и формируют привычку. Человек пьет такую воду чаще, чем обычную, потому что она кажется вкуснее. В итоге формируется избыточное потребление и нагрузка на обмен веществ.

Дополнительный риск, по словам Манаенко, связан с тем, что такие напитки не утоляют жажду полноценно. Возникает иллюзия насыщения, но организм продолжает требовать жидкости. Параллельно усиливается тяга к сладкому. Ситуацию усугубляют консерванты, которые увеличивают срок хранения, но добавляют нагрузку на организм. Такой продукт перестает выполнять главную функцию воды — восстановление водно-солевого баланса.

Технолог посоветовала для максимального эффекта пить природную минеральную воду, добытую из глубинных источников. Она сохраняет естественный баланс элементов. Такую воду можно использовать не только для утоления жажды, но и в лечебно-профилактических целях. Чтобы избежать самообмана при покупке воды, эксперт рекомендует внимательно читать состав.

