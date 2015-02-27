Дрозденко доложил Медведеву о защите неба Ленобласти от БПЛА

Зампред Совета Безопасности России ознакомился с защитой неба Ленобласти от БПЛА, а также оценил кластер комплексной реабилитации бойцов во Всеволожске и подготовку операторов дронов.

В Ленинградскую область с рабочим визитом посетил заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев. Он ознакомился с деятельностью по защите неба над регионом от беспилотных летательных аппаратов, а также с системой комплексной поддержки участников специальной военной операции. Об этом сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Глава региона доложил Медведеву о работе кластера комплексного сопровождения и реабилитации бойцов во Всеволожске. В него входят 1,5 тысячи услуг, 17 юридических лиц, 14 объектов и 11 зданий. В этом году в рамках эксперимента здесь принимают на реабилитацию военнослужащих из других регионов. Бойцы проходят полный цикл восстановления: от протезирования до трудоустройства. Также планируется построить Центр предпринимательства и деловой активности для участников СВО.

Дмитрий Медведев также посетил учебный центр Ленинградского военного округа. Ему показали учебные точки для подготовки операторов беспилотных систем и FPV-дронов. Теперь каждый военнослужащий может пройти обучение. Раньше центр выпускал 30 курсантов в месяц, а теперь — 150. В будущем планируется создание аналогичного центра в Гарболово с полигоном.

