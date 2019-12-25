В Госдуму внесли законопроект о выплате 13-й зарплаты к 1 Мая

Группа депутатов фракции "Справедливая Россия" во главе с Сергеем Мироновым предложила обязать работодателей платить сотрудникам премию в размере среднего месячного заработка к Дню весны и труда.

Группа депутатов фракции "Справедливая Россия" во главе с руководителем фракции Сергеем Мироновым внесла в Госдуму законопроект о выплате 13-й зарплаты к 1 Мая. Изменения предлагается внести в Трудовой кодекс РФ. Документ предусматривает выплату работникам к Дню весны и труда премии в размере среднего месячного заработка.

В пояснительной записке авторы законопроекта отмечают, что действующее законодательство не содержит требований о включении в локальные системы премирования выплат, приуроченных к нерабочим праздничным дням. Это оставляет соответствующие поощрения полностью на усмотрение работодателя. Депутаты считают, что отсутствие в законе четкой обязанности работодателя производить какие-либо премиальные выплаты в связи с наступлением праздничных дат не соответствует их социальной значимости.

Сергей Миронов пояснил, что ежегодная выплата 13-й зарплаты повысит реальные доходы граждан. Особенно кстати эта выплата придется в преддверии дачного и отпускного сезона. По мнению парламентария, уместно приурочить эту выплату к 1 Мая — в советской традиции он отмечался как Международный день солидарности трудящихся. Это хороший повод объединить и поддержать людей труда, показать внимание и заботу о них со стороны государства.

