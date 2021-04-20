Бельский обсудил с главой Совета регионов Индонезии рост товарооборота

Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский встретился с делегацией Совета представителей регионов Индонезии во главе с председателем Султаном Бактиаром Наджамудином. Стороны обсудили развитие межпарламентского диалога, рост товарооборота и перспективы подписания соглашений с губернатором Бали.

Бельский отметил, что 76 лет отношения двух стран строятся на уважении. Особую роль здесь играет прямой диалог руководителей государств, которые за полтора года встретились четыре раза. По его словам, Законодательное собрание уже направило предложения о сотрудничестве парламентам Бали, Восточной Явы и Джокьякарты. Ожидается поддержка инициативы со стороны Наджамудина и визит губернатора Бали для подписания соглашения.

Взаимодействие подкреплено экономическими показателями: товарооборот Петербурга с Индонезией за год вырос на 25 процентов и превысил 112 миллионов долларов.

Ранее Петербург и Гагаузия подписали "дорожную карту" по развитию сотрудничества до 2028 года.

