В Кронштадте кассир избил консервной банкой коллегу-грузчика

В Кронштадте задержали кассира магазина, который избил коллегу-грузчика. Подробности рассказали в МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 24 февраля в 04:09 поступило сообщение о том, что у дома 12 по улице Карла Маркса избили мужчину. На месте правоохранителями был обнаружен 57-летний грузчик продуктового магазина, который в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу.

В два часа дня 24 февраля у дома 4 по Туллонской аллее в Кронштадте полицейскими задержан и доставлен в отдел полиции 21-летний кассир продуктового магазина, который в ходе конфликта избил коллегу консервной банкой.

В отношении молодого человека составлен административный протокол по ст.20.21 КоАП РФ (мелкое хулиганство), он помещен в специальное помещение для задержанных лиц. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: pxhere