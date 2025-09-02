Нападение подростков на мужчину в Тихвине обернулось уголовным делом

Все действия снимались на мобильный телефон.

Следователи Тихвинского района возбудили уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство) после жестокого нападения на местного жителя. Об этом 19 февраля пишет Neva.Today.

Подозреваемыми оказались подростки, избившие покупателя магазина в Тихвине. Все действия снимались на мобильный телефон. Также юноши угрожали потерпевшему убийством.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил главе СУ СК РФ по региону Сергею Сазину доложить о ходе расследования.

Глава ведомства дал поручение руководителю СУ СК РФ по Ленобласти Сазину С. Т. доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах. Пресс-служба СК РФ

Ранее на Piter.TV: молодой мигрант избил и ограбил мужчину в Парголово. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ.

Фото: пресс-служба СК РФ