Нападение подростков на мужчину в Тихвине обернулось уголовным делом
Сегодня, 11:48
Все действия снимались на мобильный телефон.

Следователи Тихвинского района возбудили уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство) после жестокого нападения на местного жителя. Об этом 19 февраля пишет Neva.Today

Подозреваемыми оказались подростки, избившие покупателя магазина в Тихвине. Все действия снимались на мобильный телефон. Также юноши угрожали потерпевшему убийством. 

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил главе СУ СК РФ по региону Сергею Сазину доложить о ходе расследования. 

Пресс-служба СК РФ 

Ранее на Piter.TV: молодой мигрант избил и ограбил мужчину в Парголово. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ. 

Фото: пресс-служба СК РФ 

