Нападение подростков на мужчину в Тихвине обернулось уголовным делом

Следователи Тихвинского района возбудили уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство) после жестокого нападения на местного жителя. Об этом 19 февраля пишет Neva.Today.
Подозреваемыми оказались подростки, избившие покупателя магазина в Тихвине. Все действия снимались на мобильный телефон. Также юноши угрожали потерпевшему убийством.
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил главе СУ СК РФ по региону Сергею Сазину доложить о ходе расследования.
Фото: пресс-служба СК РФ
