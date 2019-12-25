Петербуржец в розовой куртке в магазине избил мужчину ложкой для обуви

Пострадавший был госпитализирован в нейрохирургию с закрытой черепно-мозговой травмой, переломом костей лицевого скелета, переломом кисти.

Петербуржец получил тяжёлые травмы после избиения металлической ложкой для обуви. Об этом стало известно Piter.tv.

Еще 17 октября в одном из магазинов на Новоизмайловском проспекте произошла драка с участием четырех человек. Больше всего досталось 35-летнему мужчине. Он был госпитализирован в нейрохирургию с закрытой черепно-мозговой травмой, переломом костей лицевого скелета, переломом кисти.

Позднее пострадавший обратился в полицию с заявлением и попросил привлечь к ответственности неизвестного в розовой куртке, который металлической ложкой для обуви нанес ему несколько ударов по голове, рукам, телу.

В результате полицейскими был задержан 27-летний молодой человек, в отношении которого возбудили уголовное дело по статье 112 ч.1 УК РФ (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).

Ранее драка двух посетителей магазина в Ленобласти попала на видео.

Фото: Piter.tv