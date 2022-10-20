Драка двух посетителей магазина в Ленобласти попала на видео

Одному из покупателей был нанесен тяжкий вред здоровью. Его обидчик был задержан.

Сотрудники полиции задержали злоумышленника, подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью покупателю в магазине в деревне Корнево. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 14 октября из медучреждения поступила информация о том, что 10 октября к ним поступил 50-летний мужчина с тяжёлыми травмами. По данным Piter.tv, у пострадавшего диагностировали оскольчатый перелом передней стенки левой лобной пазухи, перелом стенок левой орбиты, контузию глазного, рваную рану подглазничной области слева, фрагментарный перелом верхней челюсти, вывих нескольких зубов. На основании этого полиции возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Установлено, что на кассе в одном из сетевых магазинов у потерпевшего произошел конфликт с неизвестным мужчиной, который избил его. В деревне Романовка 19 октября по подозрению в совершении данного преступления задержан 33-летний мужчина.

Ранее на Piter.tv: Петербурженка подозревается в убийстве мужчины сковородкой.

Видео: МВД