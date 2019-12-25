На Ленсовета мужчина избил и изнасиловал свою знакомую

У женщины закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, гематомы и ушибы.

В Петербурге на улице Ленсовета мужчина избил и изнасиловал свою знакомую. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию 22 декабря в 00:33 обратилась пострадавшая, которая рассказала, что 21 декабря около 20:30 в квартире дома 42 по улице Ленсовета ее избил знакомый.

Из НИИ Скорой помощи 22 декабря в 03:40 поступила телефонограмма. В ней говорилось, что из квартиры дома 42 по Ленсовета с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, гематомой левой брови, ушибом правого локтя, в состоянии после изнасилования, в удовлетворительном состоянии доставлена 37-летняя женщина. Она были избита и изнасилована своим знакомым.

В 04:10 у дома 42 по улице Ленсовета по подозрению в совершении данного преступления задержан 31-летний житель республики Крым. Возбуждено уголовное дело.

Несколько дней назад в Киришах двое мужчин изнасиловали свою знакомую.

Фото: pixabay