В Киришах двое мужчин изнасиловали свою знакомую

Оба подозреваемых были задержаны на месте.

В полицию 20 декабря в 09:38 через 112 поступило сообщение об изнасиловании в городе Кириши в квартире дома 3 по улице Комсомольской. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В результате выезда установлено, что в период с 23:00 19 декабря до 04:30 20 декабря в указанной квартире 28-летний гражданин республики Узбекистан Ж. и 25-летний житель республики Карелия С. после совместного распития спиртных напитков изнасиловали находившуюся в гостях 38-летнюю Е.

Оба подозреваемых были задержаны на месте. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Также полицией установлено, что не позднее 16 апреля 2020 года С. без цели сбыта у неустановленного лица в неустановленном месте приобрёл наркотическое средство – амфетамин общей массой 1,24 грамма. С момента приобретения и до момента изъятия хранил его при себе, пока 16.04 оно не было изъято из оборота сотрудниками ОМВД по Киришскому району.

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Фото: Piter.tv