В квартире на Бухарестской избили и удерживали девушку по вызову

Ей сломали нос.

В полицию 20 декабря в 03:15 поступило сообщение от граждан о том, что в доме 27к3 по улице Бухарестской незаконно удерживается женщина по имени Е. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Прибывший наряд задержал в указанной квартире 42-летнего петербуржца. В 10:4-поступило заявление от пострадавшей 31-летней Е. Она рассказала, что прибыла в указанную квартиру на Бухарестской в период с 23:00 19 декабря до 04:20 20 декабря для оказания сексуальных услуг по предварительной договорённости. Там малознакомый избил ее и удерживал в квартире.

В 11:50 из травматологического пункта Фрунзенского района поступила телефонограмма о том, что в 09:50 за медицинской помощью самостоятельно обратилась Е. У нее диагностировали перелом костей носа и параорбитальную

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Подозреваемый был неоднократно судим в период с 2002 по 2013 год.

На прошлой неделе петербуржца задержали за организацию притонов для занятия проституцией.

Фото: Piter.tv