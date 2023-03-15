Петербуржец проигнорировал запрет на управление транспортом и попал в исправительную колонию

Все из-за отказа проходить медицинское освидетельствование.

В Пушкинском районном суде Санкт-Петербурга огласили приговор в отношении местного жителя. Ранее ему предъявляли штраф по административке, теперь за игнорирование ограничений суда он получил 8 месяцев в колонии строгого режима, – следует из сообщения объединенной пресс-службы судов города на Неве.

В мае 2023-го года обвиняемый ввиду отсутствия документов медицинского освидетельствования по итогам административного производства получил штраф и ограничение на управление транспортными средствами на 1,5 года. Однако судебное требование не устроило петербуржца и он снова сел за руль. Вскоре его вновь задержали. Во второй раз мужчина проходил уже по уголовному делу.

Суд признал его виновным в нарушении правил дорожного движения и назначил наказание в виде лишения свободы на 8 месяцев в ИК строгого режима с последующим запретом на управление транспортом на два года.

Ранее мы сообщали, что по 264-й статье было возбуждено уголовное дело после ДТП в Металлострое с участием несовершеннолетнего.

Фото: Piter.TV (создано при помощи Fusion Brain)