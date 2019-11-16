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Петербуржца задержали за организацию притонов для занятия проституцией
Сегодня, 9:37
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nastya960

Петербуржца задержали за организацию притонов для занятия проституцией

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Он арендовал для этого несколько квартир и помещений.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий 16 декабря задержали петербуржца, организовавшего притон. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Опергруппой 16 декабря был задержан 59-летний петербуржец, который изобличен в том, что не позднее 01октября разместил рекламу об оказании услуг сексуального характера и арендовал для этого несколько квартир и нежилое помещение. Там он и организовал притоны для получения стабильного дохода от преступной деятельности.

Еще 8 октября по данному факту было возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан.

Ранее полиция Петербурга выселила бордель из дома на улице Савушкина.

Фото: Piter.tv

Теги: притон, проституция
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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