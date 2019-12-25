Полиция Петербурга выселила бордель из дома на улице Савушкина

Полиция выясняет, кто стоит за организацией притона.

В Приморском районе правоохранители выселили бордель из нежилого дома. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Притон находился в нежилом помещении одного из МКД на улице Савушкина. Администраторы борделя следили за обстановкой снаружи притона с помощью камер видеонаблюдения. В заведении находились три женщины в возрасте от 36 до 44 лет. Все они доставлены в отдел полиции. Из привлекут по 6.11 статье КоАП РФ.

Заведение рекламировали в интернете и с помощью листовок, которые расклеивали по Петербургу.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге закрыли бордель с секс-куклами. В общей сложности для ублажения посетителей планировалось предоставить 10 кукол.

Фото: pixabay