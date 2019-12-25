В Петербурге закрыли бордель с секс-куклами

В субботу, 15 августа, стало известно о том, что в Петербурге закрыли бордель московского Dolls Hotel, клиенты которого проводили время в компании секс-кукол. С момента открытия заведения не прошло и 12 месяцев. Об этом сообщил АБН.
Отметим, что бордель был признан легальным и имел лицензию на работу. Он стал предоставлять услуги в Петербурге 5 июня прошлого года. Владельцы заведения организовали филиал в северной столице совместно с производителем мужских массажеров, которые были встроены в тела латексных девушек.
В общей сложности для ублажения посетителей планировалось предоставить 10 кукол. Однако популярности эротический салон у петербуржцев не завоевал, что и привело к его закрытию. Недоступен также и сайт филиала.
Ранее мы рассказали о том, что в петербургском магазине одежды нашли камеру в примерочной.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все