В Петербурге закрыли бордель с секс-куклами

Заведение проработало меньше года.

В субботу, 15 августа, стало известно о том, что в Петербурге закрыли бордель московского Dolls Hotel, клиенты которого проводили время в компании секс-кукол. С момента открытия заведения не прошло и 12 месяцев. Об этом сообщил АБН.

Отметим, что бордель был признан легальным и имел лицензию на работу. Он стал предоставлять услуги в Петербурге 5 июня прошлого года. Владельцы заведения организовали филиал в северной столице совместно с производителем мужских массажеров, которые были встроены в тела латексных девушек.

В общей сложности для ублажения посетителей планировалось предоставить 10 кукол. Однако популярности эротический салон у петербуржцев не завоевал, что и привело к его закрытию. Недоступен также и сайт филиала.

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Фото: Piter.TV