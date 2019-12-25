В петербургском магазине одежды нашли камеру в примерочной

Саму камеру оперативно заклеили.

В четверг, 13 августа, стало известно об истории в магазине Uniqlo в ТРК "Сити-Молл" на Коломяжском проспекте. Портал "Фонтанка" рассказал историю петербурженки Екатерины, которая обнаружила камеру наблюдения в примерочной магазина одежды.

Сообщение девушки сотрудникам сети магазинов в соцсети осталось без ответа, на месте пообещали разобраться в вопросе. После публикации фотографии камеру оперативно закрыли сигнальной лентой. Позже представители сети магазинов извинились за предоставленные неудобства.

В управляющей компании указали, что указание камер наблюдения в магазине – это прерогатива самих арендаторов площадей, владельцы ТРК организовывают наблюдение в "общих зонах".

Источники высказали предположение, что камера могла сначала висеть вне кабинок, а новая примерочная могла понадобиться для исполнения новых коронавирусных требований – теперь примерочные должны работать через одну.

Ранее мы сообщали о том, что суд оштрафовал два магазина в Петербурге за антисанитарию в период пандемии. Персоналу не мерили температуру, а дезинфицирующие средства были далеко не в достатке.

Фото: Piter.tv