Суд оштрафовал два магазина в Петербурге за антисанитарию в период пандемии

Персоналу не мерили температуру, а дезинфицирующие средства были далеко не в достатке.

Василеостровский районный суд Петербурга оштрафовал на 150 тысяч рублей каждый из двух магазинов ООО "Агроторг". Как рассказали в объединенной пресс-службе городских судов, магазины допустили множество санитарных нарушений при работе.

В магазине на Морской набережной в начале июня провели санитарное расследование, поскольку у директора филиала подтвердилось инфекционное заболевание. В помещении не нашли необходимого запаса дезсредств, рабочих растворов, уборка оказалась проводимой без дезинфекции, а персоналу не измеряли температуру перед началом работы. Кроме того, в туалете не было дозатора с антисептиком, а санитарная одежда работников стиралась на дому. В филиале "Агроторга" на Кораблестроителей заболел администратор. В ходе расследования специалисты выявили такое же отсутствие запаса дезинфицирующих средств и дозатора с антисептиком в туалете, грязную санитарную одежду на сотрудниках, необработанные корзины для товаров. Также выяснилось, что к продажам привлекли грузчика и уборщицу.

Также мы писали, что суд приостановил работу гипермаркета "Сезон" на Пулковском шоссе из-за нарушения гигиенических нормативов.

Фото: Piter.TV