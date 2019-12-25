Суд приостановил работу гипермаркета "Сезон" на Пулковском шоссе из-за нарушения гигиенических нормативов

Проверка в гипермаркете проводилась 13 июля 2020.

Московский районный суд Петербурга привлек к административной ответственности ООО "МЕНАХЕМ" за нарушения законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Гипермаркет "Сезон" на Пулковском шоссе временно закрыли, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

При проведении осмотра помещений 13 июля было установлено, что работники питаются в буфере-распреде, обеденный зал рассчитан на 30 посадочных мест, в то время как сотрудников 38. Это нарушает действующие санитарные правила и гигиенические нормативы. Кроме того, в холодильнике находилась продукция с истекшим сроком годности, у раковины для мытья рук отсутствует мыло, полотенце и дезинфицирующие средства. В торговом зале размещен только один облучатель-рециркулятор, график его работы отсутствует.

Таким образом, можно сделать вывод, о том, что установленного одного облучателя в торговом зале недостаточно. Проведение влажной уборки служебных помещений и мест общественного пользования документально не подтверждено. Документы не представлены, график проветривания рабочих помещений отсутствует. Не организован централизованный сбор использованных одноразовых масок. говорится в сообщении.

На суд ответчик не явился. Суд приостановил деятельность гипермаркета на 20 суток, первым днем считается 20 июля.

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