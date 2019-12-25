Как выбрать спелый арбуз: советы экспертов

Август – это пора, когда наступает долгожданный сезон арбузов. Именно в это время в продаже появляются самые спелые и сладкие плоды. Пожалуй, выбрать вкусный арбуз – это целая наука. Как определить спелость продукта и купить товар без нитратов – разобрался Piter.TV.

Как определить спелость арбуза

Спелость арбуза можно определить по внешнему виду. По словам экспертов, у вкусного арбуза яркие полоски, и кожура блестит. Одежка любимой всеми ягоды должна быть настолько твердой, чтобы ее трудно было поцарапать ногтем.

Стоит обратить внимание и на внешние повреждения плода. Если кожура треснула или помялась, то в мякоть могли попасть бактерии. Такой арбуз опасен для здоровья.

И еще: между круглым и продолговатым арбузом выбирайте продолговатый.

Ищите арбуз, у которого есть желтое пятно на боку – это место его соприкосновения с землей. Размер пятна в идеале должен быть от 5 до 10 см. Его цвет – рыжеватым, желтым или светло-коричневым. Белое земляное пятно говорит о незрелости арбуза.

Хвостик у арбуза – это как пуповина у новорожденного человека. Через него плод получает питательные вещества. Когда арбуз созревает, он сам отваливается, и хвостик подсыхает. Зеленая плодоножка должна вас насторожить, это значит, что плод явно не дозрел. Хвостик спелой ягоды будет ломким и сухим.

Многие считают, что крупные арбузы самые вкусные. Эксперты с уверенностью заявляют, что это заблуждение. В действительности есть некоторые сорта, у которых нормой считается вес 10-17 кг, но это, скорее, исключение. Аномально огромный арбуз, вероятнее всего, был выращен при помощи искусственной подкормки. Ищите золотую середину.

При выборе арбуза многие пользуются дедовским способом и слегка стучат по нему. Главным признаком спелости является звонкий звук. Глухой – наоборот, должен вас насторожить. Этот арбуз, скорее всего, не спелый.

Как проверить арбуз на нитраты

Арбуз, который выращивался в естественной среде без добавления каких-либо химикатов, можно считать самым правильным – в нем мало калорий и много полезных веществ. Излишние нитраты можно вычислить по кожуре. Черные и коричневые пятнышки по всей поверхности выдают присутствие солей азота.

Цвет кожуры может оказаться ровным и красивым. Тогда проверить арбуз можно будет после разреза, по мякоти. Если цвет мякоти неравномерно красный и с фиолетовыми пятнами, то в арбузе переизбыток нитратов. Об этом говорят и разноцветные косточки (черные и белые в одной ягоде), а также желтые прожилки от корки до мякоти.

Еще одним секретом "правильного" арбуза являются сахарные крупинки на его поверхности. Нитраты придают мякоти неестественно глянцевый цвет.

Проверить арбуз на нитраты в домашних условиях

Чтобы до конца удостовериться в безопасности покупки, проведите дома эксперимент. Опустите кусочек арбуза в стакан с водой и раздавите его мякоть. Мутная вода является признаком натуральности, красная вода – показатель присутствия нитратов.

Фото: pixabay.com