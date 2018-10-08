Избиение фельдшера в Шушарах обернулось уголовным делом

Известно, что напавший работает в центре психологической поддержки.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу об избиении фельдшера в Шушарах. Об этом рассказали в ведомстве 19 декабря.

Напомним, в декабре в квартире дома по улице Красноборской 61-летний мужчина избил 28-летнего фельдшера, прибывшего для оказания ему медицинской помощи.

Известно, что напавший работает в центре психологической поддержки.

Председатель СК РФ Александр Иванович Бастрыкин затребовал у и. о. руководителя ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу Марины Григорьевны Парастаевой доклад о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела. Пресс-служба СК РФ

Ранее на Piter.TV: Бастрыкин заинтересовался избиением подростка группой мигрантов на Бухарестской.

Фото: Piter.TV