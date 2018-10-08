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Избиение фельдшера в Шушарах обернулось уголовным делом
Сегодня, 16:19
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Избиение фельдшера в Шушарах обернулось уголовным делом

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Известно, что напавший работает в центре психологической поддержки.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу об избиении фельдшера в Шушарах. Об этом рассказали в ведомстве 19 декабря. 

Напомним, в декабре в квартире дома по улице Красноборской 61-летний мужчина избил 28-летнего фельдшера, прибывшего для оказания ему медицинской помощи. 

Известно, что напавший работает в центре психологической поддержки. 

Председатель СК РФ Александр Иванович Бастрыкин затребовал у и. о. руководителя ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу Марины Григорьевны Парастаевой доклад о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела.

Пресс-служба СК РФ 

Ранее на Piter.TV: Бастрыкин заинтересовался избиением подростка группой мигрантов на Бухарестской. 

Фото: Piter.TV 

Теги: нападение на фельдшера, уголовное дело, шушары
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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