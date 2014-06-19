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Бастрыкин заинтересовался избиением подростка группой мигрантов на Бухарестской
Сегодня, 14:17
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Бастрыкин заинтересовался избиением подростка группой мигрантов на Бухарестской

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Пострадавший получил ушибы лица, возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу о противоправных действиях группы подростков в отношении 16-летнего петербуржца. Об этом рассказали 19 декабря в ведомстве. 

Напомним, 17 декабря восемь подростков, среди которых трое были мигрантами, избили мальчика во дворе дома 86/2. Пострадавший получил ушибы лица, возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ.

Председатель СК РФ Александр Иванович Бастрыкин затребовал у и. о. руководителя ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу Марины Григорьевны Парастаевой доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела. 

Пресс-служба СК РФ 

Ранее на Piter.TV: в Петербурге мигрант предстанет перед судом за избиение мужчины на Заречной. 

Фото: пресс-служба СК РФ 

Теги: александр бастрыкин, нападение
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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