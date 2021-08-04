В Петербурге мигрант предстанет перед судом за избиение мужчины на Заречной

Обвиняемый пояснил, что хотел таким образом отучить пострадавшего от алкогольной зависимости.

Прокуратура Выборгского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 37-летнего мигранта. Ему вменяют п. "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия), рассказали в надзорном ведомстве 18 декабря.

В октябре фигурант в квартире дома 37 по Заречной улице в ходе конфликта избил оппонента кулаками, ногами и бейсбольной битой, нанеся ему не менее 20 ударов по голове и туловищу. В какой-то момент они вышли во двор, где продолжили выяснять отношения.

Потерпевший получил травмы грудной клетки, переломы ребер и разрывы обоих легких, и это расценивается как повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью. Обвиняемый пояснил, что хотел таким образом отучить его от алкогольной зависимости.

Уголовное дело направили для рассмотрения по существу в Выборгский районный суд города.

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Видео: пресс-служба прокуратуры Петербурга