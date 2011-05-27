Мужчина напал на фельдшера скорой помощи в Шушарах

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Пушкинском районе Санкт-Петербурга полиция задержала подозреваемого в нападении на фельдшера скорой помощи. Инцидент произошёл в посёлке Шушары, в квартале "Новая Ижора".

В субботу, 14 декабря, в полицию поступило сообщение из медицинского учреждения о том, что с травмами поступила 28-летняя фельдшер скорой помощи. Пострадавшая сообщила, что около двух часов ночи на Красноборской улице в поселке Шушары на нее напал неизвестный, отметили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Полицейские установили, что фельдшер в составе бригады скорой помощи прибыла на вызов в дом 72 по Красноборской улице. Там на нее напал мужчина. Сотрудники полиции выехали на место происшествия и задержали 61-летнего местного жителя, который работает в центре психологической поддержки. Подозреваемый был доставлен в отдел для разбирательства.

Ранее Piter.TV сообщал, что один человек погиб и четверо пострадали в ДТП с рейсовым автобусом в Ленобласти.

Фото: Piter.TV