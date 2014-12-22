Из СНТ "Орбита" забрали агрессивных лошадей, одна из которых нанесла увечья пенсионерке

Подруга хозяина конюшни пояснила, что жеребенка планируют продать, а кобылу Дашу она собирается забрать себе и увезти в Псковскую область.

Буйных лошадей забрали из садоводства "Орбита" в Ломоносовском районе Ленинградской области. Как стало известно 78.ru, 20-летнюю лошадь по имени Даша и её 10-летнего жеребёнка Бурана временно разместили в конном клубе, находящемся в Ропшинском сельском поселении.

Подруга хозяина конюшни пояснила, что жеребенка планируют продать, а кобылу Дашу она собирается забрать себе и увезти в Псковскую область, поскольку содержание животных в данном садоводческом товариществе запрещено. Хозяин лошадей пока остаётся под следствием. Забрать животных накануне поздно вечером прибыл местный участковый полицейский. Родственники хозяина намерены оказывать поддержку пострадавшей пожилой женщине.

Напомним, что инцидент произошёл 12 октября, когда молодая лошадь, находившаяся на свободном выгуле, проникла на территорию участка пенсионерки, проживающей на улице Ягодной в СНТ "Орбита". Женщина пыталась отпугнуть животное, однако лошадь внезапно набросилась на неё.

По свидетельству сестры потерпевшей, соседи немедленно поспешили ей на помощь, но лошадь продолжала удерживать женщину. Итог нападения оказался тяжёлым: животное почти лишило женщину руки и сломало ей ребра.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)