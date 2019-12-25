Лошадь напала на пенсионерку в Ленобласти

Возбуждено уголовное дело по статье 118 УК РФ ("причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности").

В воскресенье, 12 октября, в полицию Ломоносовского района в 13:16 поступило обращение о нападении лошади на человека на улице Ягодной в садоводстве "Орбита". Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что свободно гуляющая лошадь проникла на территорию участка 67-летней женщины. Пострадавшая пыталась выгнать животное, однако оно внезапно набросилось на нее, сбросило на землю и серьезно травмировало женщину. Потерпевшую доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Проверка показала, что конь принадлежит соседу потерпевшей, 71-летнему мужчине, который оставил животное без присмотра и разрешил гулять самостоятельно по территории садоводства.

Возбуждено уголовное дело по статье 118 УК РФ ("причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности"). Хозяин животного временно задержан по статье 91 УПК РФ.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)