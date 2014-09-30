Нетрезвая компания устроила драку на платформе станции метро "Гостиный двор"

Возраст задержанных варьируется от 25 до 42 лет, в числе нарушителей оказались четыре мужчины и две женщины.

Примерно в полночь 9 октября полиция Центрального района получила сигнал о произошедшей потасовке на платформе станции метро "Гостиный двор". Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, на место происшествия прибыли правоохранительные органы, которые задержали группу из шести человек в состоянии алкогольного опьянения.

Возраст задержанных варьируется от 25 до 42 лет, в числе нарушителей оказались четыре мужчины и две женщины. Во время процедуры задержания граждане оказали противодействие сотрудникам полиции, которое было оперативно подавлено.

Задержанные были доставлены в отделение полиции, где их привлекли к административной ответственности по ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство) Нарушители направлены в спецприёмник.

Фото: Piter.TV