Нетрезвая женщина распылила "перцовку" в глаза подростка у станции метро "Удельная"

Вечером 8 октября, около 17:35, полиция Выборгского района Петербурга получила сигнал о хулиганстве возле станции метро "Удельная": свидетель сообщил, что нетрезвая женщина агрессивно ведет себя и приставает к прохожим. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Сотрудники правоохранительных органов немедленно прибыли на место происшествия и задержали нарушительницу — 35-летнюю женщину, находившуюся в состоянии алкогольного опьянения. Она напала на 13-летнего мальчика, распылив содержимое аэрозольного баллончика ему в лицо без какого-либо повода.

Ребенок получил химические ожоги лица и был срочно направлен в медицинское учреждение. Женщина доставлена в отделение полиции, где ей составили административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ ("мелкое хулиганство"). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

