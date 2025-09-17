Институт здорового ребенка появился в СПбГПМУ

К работе привлекут специалистов медицинских и технических университетов, детских клиник, перинатальных центров.

В Педиатрическом университете в Петербурге создали Институт здорового ребенка, на базе которого медики и ученые проведут масштабное исследование норм здоровья у детей. Об этом 17 сентября пишет телеканал "Санкт-Петербург".

По словам ректора вуза Дмитрия Иванова, большая часть данных не обновлялась порядка 60 лет. К работе привлекут специалистов медицинских и технических университетов, детских клиник, перинатальных центров.

Отмечается, что СПбГПМУ в 2025 году отпразднует свое 100-летие. Оттуда было выпущено свыше 50 тыс. врачей. Сейчас в учебном заведении учатся более 10 тыс. студентов и ординаторов.

Фото: пресс-служба Педиатрического университета