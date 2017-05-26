Диспансеризацию репродуктивного здоровья прошли более 500 тыс. жителей Петербурга

Эта программа доступна для всех в возрасте 18-49 лет.

В Петербурге за девять месяцев более 500 тыс. горожан прошли диспансеризацию репродуктивного здоровья. Особое внимание уделяется молодым людям, которые планируют создание семьи, рассказали в Смольном 16 сентября.

Проверка здоровья позволяет получить полную информацию о его состоянии и при необходимости вовремя начать лечение. Эта программа доступна для всех в возрасте 18-49 лет. В рамках первого этапа женщины могут посетить гинеколога, а также сделать забор и исследование биоматериалов. Для мужчин предусмотрен осмотр урологом или хирургом-андрологом.

Второй этап для женщин: УЗИ органов малого таза и молочных желез, лабораторные анализы на инфекционные заболевания; для мужчин: спермограмма, микробиологические исследования, УЗИ предстательной железы.

Раннее выявление проблем – ключ к сохранению здоровья. Обследование позволяет вовремя обнаружить патологии, предотвратить осложнения и повысить шансы на рождение здоровых детей. Это важно как для тех, кто уже планирует семью, так и для тех, кто пока просто задумывается о будущем. Пресс-служба комитета по здравоохранению Петербурга

Диспансеризация репродуктивного здоровья доступна во всех поликлиниках.

Ранее на Piter.TV: в поликлиники Калининского района Петербурга поступили новые УЗИ-аппараты.

Фото: Piter.TV