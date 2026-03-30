Репродуктивный чек-ап для женщин пройдет в Петербурге 2 апреля

В Петербурге стартовала Неделя здоровья матери и ребенка, приуроченная ко Дню неонатолога. Акция направлена на повышение осведомленности жителей города о профилактике, ранней диагностике и сохранении здоровья женщин и детей с первых дней жизни. Об этом пишет "Петербургский дневник".

Так, 2 апреля с 16:00 до 20:00 в ТРЦ на улице Фучика, 2, пройдет акция "Репродуктивный чек-ап". Женщины до 40 лет смогут бесплатно пройти УЗИ молочных желез и получить консультацию акушера-гинеколога. В этот же день в 11:00 в Городском центре общественного здоровья и медицинской профилактики состоится прямой эфир с главным внештатным специалистом-неонатологом Комитета по здравоохранению Юлией Горелик.

С 30 марта по 3 апреля в Музее гигиены пройдут тематические экскурсии, посвященные сохранению репродуктивного здоровья. Посетителям расскажут о профилактике заболеваний, диагностике, уходе за новорожденными и помощи бездетным парам.

Губернатор Александр Беглов подчеркнул, что система здравоохранения Петербурга активно внедряет современные методы лечения новорожденных и оказания помощи матерям. Он напомнил о работе Детского городского многопрофильного клинического специализированного центра высоких медицинских технологий — одного из крупнейших учреждений региона по оказанию помощи младенцам.

В центре созданы все условия для выхаживания новорожденных с патологиями, включая недоношенных детей. Учреждение располагает двумя отделениями на 120 коек, крупнейшим в регионе отделением реанимации на 70 мест и специализированными палатами интенсивной терапии.

Ранее мы сообщили о том, что на модернизацию петербургских поликлиник выделят 13,3 млрд рублей.

