В поликлиники Калининского района Петербурга поступили новые УЗИ-аппараты

Медицинские учреждения Калининского района Санкт-Петербурга оснастили современной ультразвуковой аппаратурой экспертного класса. Новые аппараты установлены в городской поликлинике №96, поликлиническом отделении №90 и Центре врачей общей практики №1, расположенном по адресу проспект Луначарского, дом 80, корпус 1.

Переоснащение организовано в рамках национальных проектов "Активная долголетняя жизнь" и "Модернизация первичного звена здравоохранения". Новое оборудование призвано заменить морально и технически устаревшие аналоги, ускоряя диагностику, повышая точность исследований и позволяя медикам получать более полную и точную информацию о здоровье пациента.

Применение современных аппаратов уже получило одобрение врачей и пациентов. Медперсонал высоко оценивает четкую картинку, эргономичность интерфейса и повышенные диагностические возможности новой техники.

Фото: Telegram / Михаил Асташкевич