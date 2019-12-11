Минкомсвязь попросила перенести сроки подготовки поправок для внедрения eSIM. Основной проблемой стало обеспечение безопасности биометрической системы данных. Ее предложили внедрить мобильные операторы. Об этом сообщили в "ТАССе",
Программа позволяет дистанционно идентифицировать абонентов сети. На данный момент чиновники еще не проработали вопрос внедрения биометрии в сферу услуг. Только после этого можно будет говорить о распространении ее на eSIM/
Напомним, что Максим Акимов поручил ведомству подготовить предложения для легализации eSIM к 15 января 2020. Созданием нормативной базы занимаются Минкомсвязи, ФАС и ФСБ.
Ранее Piter.tv писал о том, что Минкомсвязи составило список бесплатных интернет-сервисов.
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