Чиновники не внедрили биометрию на госуслуги.

Минкомсвязь попросила перенести сроки подготовки поправок для внедрения eSIM. Основной проблемой стало обеспечение безопасности биометрической системы данных. Ее предложили внедрить мобильные операторы. Об этом сообщили в "ТАССе",

Программа позволяет дистанционно идентифицировать абонентов сети. На данный момент чиновники еще не проработали вопрос внедрения биометрии в сферу услуг. Только после этого можно будет говорить о распространении ее на eSIM/

Напомним, что Максим Акимов поручил ведомству подготовить предложения для легализации eSIM к 15 января 2020. Созданием нормативной базы занимаются Минкомсвязи, ФАС и ФСБ.

Ранее Piter.tv писал о том, что Минкомсвязи составило список бесплатных интернет-сервисов.