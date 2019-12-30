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Минкомсвязи предложили схему легализации eSIM в России

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Последние правки будут подготовлены в 2020 году.

Минкомсвязи предложили схему легализации eSIM в России. Уже сформирован предварительный перечень необходимых подзаконных актов. Чиновники создали пакет необходимых правок, которые будут внесены в законодательную базу, остальные изменения будут внесены в текущем году. Об этом сообщил "ТАСС" пресс-секретарь ведомства Евгений Новиков.

В разработке участвовали ведущие операторы связи, отраслевые научные институты и профильные ведомства. Изучена возможность использования биометрической системы идентификации абонентов

Напомним, что пилотный проект eSIM с ограниченным функционалом уже внедряется в сети Tele2. Сейчас eSIM используется без возможности удаленной аутентификации.

Ранее Piter.tv писал о том, что мобильные операторы и ФСБ выступили против технологии Apple и Samsung.

Теги: esim, минкомсвязи
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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