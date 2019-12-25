Эксперт объяснил, чем eSIM удобнее обычной сим-карты.

Россиянам назвали преимущество виртуальных сим-карт. Об этом журналистам "РИА Новостей" сообщил заместитель главы Центра компетенций НТИ на базе "Сколтеха" по вопросам технологий беспроводной связи Петр Прокофьев. По данным эксперта, eSIM даст пользователям возможность удаленно менять оператора связи, дешевле покупать телефонные номера, а также контролировать большее число устройств.

Физическая сим-карта — это технология прошлого века, она сопровождает нас без малого 30 лет. И сейчас она серьезно ограничивает возможности как "умных" IoT-устройств, так и абонентского оборудования Петр Прокофьев, эксперт "Сколтеха"

Специалист уточнил, что удаленная смена мобильного оператора будет удобно для тех людей, которые много путешествуют Им не придется покупать новую сим-карту в каждой отдельной стране. Они будут просто временно подключаться к местной сети.

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