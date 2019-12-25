Минкомсвязи хочет продавать SIM-карты через Интернет

Инициативу будут рассматривать в Госдуме.

Современные системы в РФ позволяют оформлять банковские счета без посещения кредитной организации. Теперь предлагается разрешить продажи SIM-карт без посещения салонов связи.

Минкомсвязи предложил продавать SIM с помощью идентификации портала "Госуслуги" и данных из Единой биометрической системы. Инициатива будет внесена в Госдуму на рассмотрение. Отмечается, что это в свою очередь может активировать в России технологию eSIM.

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