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Минкомсвязи хочет продавать SIM-карты через Интернет
Сегодня, 14:40
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nastya960

Минкомсвязи хочет продавать SIM-карты через Интернет

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Инициативу будут рассматривать в Госдуме.

Современные системы в РФ позволяют оформлять банковские счета без посещения кредитной организации. Теперь предлагается разрешить продажи SIM-карт без посещения салонов связи.

Минкомсвязи предложил продавать SIM с помощью идентификации портала "Госуслуги" и данных из Единой биометрической системы. Инициатива будет внесена в Госдуму на рассмотрение. Отмечается, что это в свою очередь может активировать в России технологию eSIM.

 Huawei при поддержке РФ готовит революцию в сети Интернет.

Фото: pixabay 

Теги: sim, минкомсвязи
Категории: Лента новостей, Новости России,

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