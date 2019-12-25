Данные будут отправляться в МВД, Росгвардию, Минздрав, а также в оперативные штабы субъектов РФ.

Минкомсвязи предлагает отслеживать больных коронавирусом по геолокации через специальную систему. Её разработали в ведомстве, следует из проекта приказа на портале нормативных правовых актов. Отмечается, что система будет указывать местоположение не только больного COVID-19, но и того, кто находился с ним в контакте.

В основу работы программы будут положены данные от министерства здравоохранения. Система по номеру телефона отследит места, которые посещал больной. После специальный алгоритм вычислит круг лиц, которые были там же в одно время с ним.

Также алгоритм вычислит тех, кто был с заразившимся в постоянном контакте по мобильной связи в течение двух недель. Система определит — встречались ли абоненты в период инфицирования.

При помощи системы определятся списки больных коронавирусом и контактных лиц. Данные будут отправляться в МВД, Росгвардию, Минздрав, а также в оперативные штабы субъектов РФ.

В пояснительной записке к проекту сказано, что работа системы не повлечёт финансовых, социально-экономических и прочих последствий.

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