С тем, что данная система излишне забюрократизирована и и имеет избыточную нагрузку, согласились 82% опрошенных.

Российские врачи назвали ОМС тормозом в развитии системы здравоохранения. Об этом говорят результаты опроса медиков, который провело приложение "Справочник врача".

Более половины респондентов, а именно 52%, считают, что система ОМС тормозит развитие медицинской системы в стране. Оставшиеся 48% считают, что здравоохранение в России может развиваться и при ней.

С тем, что данная система излишне забюрократизирована и и имеет избыточную нагрузку, согласились 82% опрошенных. Тарифы, по которым оказывается помощь, посчитали низкими 71% респондентов-медиков. В том, что разные тарифы в регионах, делают доступ к медицинской помощи неравнозначным согласились 75% участников опроса.

При этом из позитивных сторон ОМС медики выдели тот факт, что эта система позволяет всем получить медицинскую помощь — так ответили 64%.

Ранее Кудрин заявил, что российское здравоохранение существенно недофинансировано.