Кудрин: Российское здравоохранение существенно недофинансировано

Глава Счетной палаты заявил о необходимости реформирования системы ОМС.

Алексей Кудрин рассказал о том, что российское здравоохранение существенно недофинансировано. Об этом глава Счетной палаты заявил в интервью журналистам ТАСС.

Медицина существенно недофинансирована даже по действующим нормативам, она требует и серьезной перестройки. Мы проведем проверку и покажем эти цифры Алексей Кудрин, глава Счетной палаты России

Эксперт добавил, что проблемы российской медицины касаются не только вопроса недофинансирования. Он напомнил, что во многих регионах страны больницы и поликлиники не отвечают современным требованиям. Он призвал уделять больше внимания диагностике, телемедицине, а также первичному звену системы здравоохранения. Кудрин считает, что государству следует организовать совершенно новую систему управления отраслью.

Специалист рассказал, что в России необходимо реформировать систему ОСМ, так как она не является классической системой страхования. В связи с этим ОМС не может обеспечить защиту прав клиентов и не способствует эффективному использованию ресурсов.

Кудрин призвал перестать надеяться на нефть и пересмотреть нацпроекты.

Видео: YouTube / Счетная палата Российской Федерации