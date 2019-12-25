Бывший глава Минкомсвязи стал главой Петербургской валютной биржи

На бирже сейчас проводят сделки прямого РЕПО с ЦБ, а также аукционы и торги.

Бывший глава Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин Носков стал управляющим Санкт-Петербургской валютной биржи (СПВБ). Об этом сообщила пресс-служба СПВБ.

Биржу часто называют "санкционной", поскольку на ней размещаются российские компании, попавшие под международные ограничения. Основным владельцем СПВБ является банк ПСБ. 8,9% уставного капитала принадлежат Центробанку России. Во втором квартале 2019 года заработок биржи составил всего 105 тысяч рублей.

На СПВБ сейчас проводят сделки прямого РЕПО* с ЦБ. Кроме того, устраивают аукционы и торги по размещению средств на депозиты в уполномоченных банках (средства Пенсионного фонда, бюджета города и др.).

Константин Носков был главой Минкомсвязи с мая 2018 года по январь 2020 года. Под его руководством, в частности, был завершен переход России на цифровое телевидение.

* Сделка (Соглашение) РЕПО – сделка купли (продажи) ценной бумаги с обязательством обратной продажи (покупки) через определенный срок по заранее определенной в этом соглашении цене.

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Фото: kremlin.ru