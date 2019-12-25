"Газпром" может стать единым оператором газоснабжения и газификации. Владимир Путин даст поручение правительству проработать этот вопрос. Об этом он рассказал на встрече с главой "Газпрома" Алексеем Миллером.
Хорошо, давайте я поручу правительству проработать, вместе с вами проработаем.
Владимир Путин, президент России
Миллер же ответил, что в данный момент прорабатывается вопрос того, чтобы назначить "Газпром" ответственным за строительство межпоселковых и внутрипоселковых газопроводов. Это поможет компании доводить газ непосредственно до домов потребителей и увеличить темпы газификации. Также в этом будет плюс для теплоэнергетического блока — так как бюджет сможет направлять на это направление больше денег.
Ранее мы писали, что Путин обсудит с Миллером итоги работы "Газпрома" за полгода.
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