Эксперт предложил запретить дорабатывать программу новых национальных проектов

Часть денежных средств остается не освоена из-за того, что программа изменяется.

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций освоило лишь 75% средств, которые были выделены на национальную программу "Цифровая экономика" в 2019-м году. Дело в том, что министерство вносило значительные изменения и переделки в программу.

До 30 октября правительство должно будет представить новые версии национальных проектов. По мнению экспертов Telegram-канала "Мейстер", разумно было бы установить на какой-то период мораторий на доработки, переделки и корректировки. Как показала пример Минкомсвязи, именно они превращаются в главное препятствие для работы.

Ранее стало известно, что Владимир Путин будет следить за развитием нацпроектов.

Фото: kremlin.ru