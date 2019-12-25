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Эксперт предложил запретить дорабатывать программу новых национальных проектов
Сегодня, 17:21
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nadezhda_sib

Эксперт предложил запретить дорабатывать программу новых национальных проектов

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Часть денежных средств остается не освоена из-за того, что программа изменяется.

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций освоило лишь 75% средств, которые были выделены на национальную программу "Цифровая экономика" в 2019-м году. Дело в том, что министерство вносило значительные изменения и переделки в программу. 

До 30 октября правительство должно будет представить новые версии национальных проектов. По мнению экспертов Telegram-канала "Мейстер", разумно было бы установить на какой-то период мораторий на доработки, переделки и корректировки. Как показала пример Минкомсвязи, именно они превращаются в главное препятствие для работы. 

Ранее стало известно, что Владимир Путин будет следить за развитием нацпроектов.

Фото: kremlin.ru

Теги: минкомсвязи, нацпроекты
Категории: Лента новостей, Новости России,

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