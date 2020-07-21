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Орешкин рассказал о целях измененных нацпроектов

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Президент будет максимально следить за их реализацией.

Помощник президента России Максим Орешкин рассказал о целях измененных национальных проектов. Накануне стало известно о том, что правительство должно в течение трёх месяцев подготовить изменения в стратегию реализации нацпроектов. Об этом сказано в указе президента, в котором утверждены национальные цели развития страны до 2030 года.

Слова Орешкина приводит агентство ТАСС. Он отметил, что глава государства будет следить за исполнением национальных проектов. Их в изменённом виде представят Путину уже этой осенью. Орешкин отметил, что нацпроекты сегодня — главный инструмент достижений государственных целей.

После утверждения контроль со стороны президента за исполнением, за достижением целевых показателей, будет максимальным.

Максим Орешкин, помощник президента России

Ранее в России снижение бедности сделали показателем национальных целей. Об этом также сказано в тексте указа президента России Владимира Путина "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года".

Видео: kremlin.ru

Теги: нацпроекты, орешкин, путин
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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