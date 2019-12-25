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В России снижение бедности сделали показателем национальных целей
Сегодня, 11:43
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matveyvn

В России снижение бедности сделали показателем национальных целей

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Его достижение намечено до 2030 года.

В России снижение бедности в два раза по сравнению с 2017 годом сделали показателем национальных целей. Об этом сказано в тексте указа президента России Владимира Путина "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года". Его накануне опубликовала пресс-служба главы государства.

Установить следующие целевые показатели, характеризующие достижение национальных целей к 2030 году.

цитата из указа Владимира Путина

Ранее ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов предрёк обеднение среднего класса в России. Он считает это одним из последствий мировой пандемии коронавируса. По его словам, доходы будут падать у всех слоёв общества. Но обедневшие богатые всё равно останутся богатыми, как и обедневшие бедные — а у среднего класса есть вероятность скатиться в бедность.

Фото: pixabay.com

Теги: бедность, доходы, снижение бедности
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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