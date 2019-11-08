Ректор ВШЭ предрёк обеднение среднего класса в России

Кузьминов прогнозирует, что кризис больнее всего ударит по сфере услуг.

Ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов предрёк обеднение среднего класса в России. Он считает это одним из последствий мировой пандемии коронавируса.

По его словам, доходы будут падать у всех слоёв общества. Но обедневшие богатые всё равно останутся богатыми, как и обедневшие бедные — а у среднего класса есть вероятность скатиться в бедность.

Кузьминов прогнозирует, что кризис больнее всего ударит по сфере услуг. Также, считает он, уровень безработицы в России в 2020 году может составить 8%, большинство из которых будут индивидуальными предпринимателями. 700 тысяч сотрудников потеряет корпоративный сектор, некорпоративный — около полутора миллиона человек.

В 2021 году безработица, отмечает Ярослав Кузьминов, может вырасти до 9,8% - при неблагоприятном сценарии.

Ранее Владимир Путин назвал долю среднего класса в России. Эксперты из ВБ установили, что более 70% граждан РФ могут относиться к среднему классу. К нему относятся люди, доходы которых в 1,5 раза больше МРОТ.